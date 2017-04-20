NBA／KD缺陣無礙 勇士全員得分大勝拓荒者NOWnews今日新聞 (2017-04-20 13:30)
即便首戰表現最出色的Kevin Durant缺陣、替補大將Shaun Livingston、Matt Barnes也因傷高掛免戰牌，勇士20日仍展現出強大團隊戰力，以110：81擊敗拓荒者，在系列賽取得2連勝。
Dirant在首戰過後便拉傷左小腿，經球團評估過後決定讓他休息，至於Livingston和Barnes則分別因為手指、腳踝扭傷而作壁上觀。
雖然缺少3名主要戰力，勇士在比賽開局便給拓荒者下馬威，「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson外線開火，就連中鋒Zaza Pachulia也接連取分，勇士首節打完便取得33：17的大幅領先。
次節拓荒者試圖振作，Maurice Harkless接連籃下得手，加上Al-Farouq Aminu、Evan Turner外線進帳，拓荒者將落後縮小至個位數差距。不過下半場易籃再戰後「浪花兄弟」再度發威，勇士並全力防堵拓荒者外線攻勢，單節打出28：12攻勢，就此讓比賽定調。
勇士此役上場球員全部都有分數進帳，並有5位球員得分上雙，Curry攻下全場最高19分，Thompson則是有16分進帳，至於悍將Draymond Green雖然只拿下6分，但抓下12記籃板、送出10次助攻都是全場最高。
值得注意的是勇士本場比賽禁區得分以50：36佔盡優勢，Pachulia拿下10分，替補出陣的JaVale McGee出賽13分鐘便高效率地7投7中拿下15分，讓對手是防不勝防。
拓荒者以Harkless攻下15分最高，前戰火力兇猛的後場雙槍則手感盡失，Damian Lillard拿下12分、三分線外4次出手全數落空，CJ McCollum則17投4中，僅有11分進帳。
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