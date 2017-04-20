國民隊「強打少年」Bryce Harper（哈波）今天出戰勇士隊，單場雙響砲，也轟出滿貫砲，單場5打點大爆發，終場國民以14:4大勝勇士，國民隊單場20支安打火力大放送。

Bryce Harper單場4安打，包括他在首局陽春砲，2局上又轟出滿貫砲，讓國民隊以6:2領先，隊友Ryan Zimmerman也在8局轟出滿貫砲，國民隊打線先發幾乎全員安打。

他賽後表示：「我認為大家都知道我們多好，還有我們能做到什麼程度。」而Trea Turner也即將歸隊，讓Harper也十分期待。

而他打勇士先發投手Julio Teheran也很有一套，生涯對戰有7發全壘打。

這讓Teheran不得不甘拜下風，「這是一個糟糕的日子，我都沒有做好，他打我打得很好，他也是聯盟中好打者之一，但這是個長的球季，我們會再碰面的。」

國民隊先發投手Joe Ross主投7局被打6支安打失3分，拿下本季首勝。