（中央社記者林宏翰台北20日綜合報導）43歲的日本棒球名將鈴木一朗有可能是生涯在西雅圖的最後一次打擊機會，敲出戲劇性的全壘打，接到這顆球的幸運球迷，將它送回一朗手中，換到一顆簽名球。



「我愛一朗」夏儂（Kevin Shannon）是水手主場季票的持有者，他在右外野看台的前緣，戴著手套，向前撈到鈴木一朗的這顆全壘打球，「一朗是我見過最偉大的球員之一，我的棒球魂有一部分屬於一朗」。



夏儂在賽後聯繫水手球團，讓這顆全壘打球送回到鈴木一朗的手中。全場2萬7147名球迷在9局上起立呼喊著鈴木一朗，而這支全壘打就這樣出現了。



鈴木一朗現在效力邁阿密馬林魚隊，但在2001年挑戰美國職棒大聯盟，直到2012年都效力西雅圖水手隊，在這裡創下了單季262支安打、連續10個球季破200安的大聯盟紀錄。鈴木一朗回到這裡比賽，稱西雅圖是「永遠的家」。



「這不只是一場比賽」全場球迷、雙方球員都為了這支全壘打而感動，水手隊三壘手席格（Kyle Seager）說「我都起雞皮疙瘩了」。



馬林魚投手沃奎茲（Edinson Volquez）說，「他是這裡的國王，這個球場裡的人都愛他，最棒的是看到他敲出全壘打，為了這裡的朋友、為了球隊、也為了他自己。」



鈴木一朗透過球團工作人員，拿到了這顆全壘打球，但他不認為這是最後一次在這裡打擊。



鈴木一朗已經43歲，馬林魚近3年、甚至6年不會再來西雅圖作客，儘管一朗對外宣稱，想要打到50歲退休，但美國媒體都認為，這支全壘打「可能」是一朗在這裡的最後一擊。



鈴木一朗說，「我不認為這是最後一個打席，我會再回來，不管下一場比賽是什麼時候，我都希望可以再回來。」1060420