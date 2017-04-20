中華職棒／想當明星球員 就要注意自己的EQNOWnews今日新聞 (2017-04-20 11:34)
中信兄弟鄭凱文昨天（19日）對統一獅先發，3局上因為對主審的好壞球判決不滿，動了怒氣，結果與總教練史耐德雙雙被趕出球場。鄭凱文可以有自己的情緒，但不要忘了想當明星球員，得注意自己的情緒控管。
昨天賽後，「恰恰」彭政閔接受記者採訪時表示，「他是一個很有禮貌的球員，個性也很直，所以他也不是有意的」。沒人會懷疑恰恰的話，鄭凱文確實是名很有禮貌的球員，但不能因為個性太直，就影響了自己的情緒。
人嘛，難免會有情緒。陳偉殷上周對大都會隊先發，3局上被Yoenis Cespedes、Wilmer Flores連轟兩支全壘打，氣的在投手丘上大吼，這一局結束之後，馬林魚教練團也立即將他換下場。殷仔收拾起自己的情緒，昨天對水手隊先發，就立即投出一場精采好球。
鄭凱文可以對主審的好壞球判決有意見，如果主審是偏袒統一獅，獅隊投手投出相同角度的球路是好球，他投的就被判壞球，那麼他當然要抗議，要透過教練團抗議。如果主審對雙方投手的判決一致，那有什麼好氣的呢？每名主審都有自己的好球帶，古今中外皆是如此，這是比賽的一部分，投手只能盡量去適應主審。
如果鄭凱文因情緒失控，就把球丟上看台，那就更不應該，別忘了要當一名明星球員，不是球技好就好，還要注意自己的情緒控管。影片在此。
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