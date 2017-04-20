NBA／西河狂飆51分大三元 雷霆仍不敵火箭吞2連敗NOWnews今日新聞 (2017-04-20 11:28)
雷霆球星「西河」Russell Westbrook在20日狂飆51分大三元，無奈獨木難撐大局、自身命中率也不盡理想，雷霆最終仍以111：115不敵火箭，系列賽目前以0：2落後。
此役開局Westbrook便火力全開，首節便有12分進帳，上半場打完便已斬獲22分，不過火箭也不遑多讓，靠著James Harden的16分進帳抗衡，雷霆上半場僅以68：62領先6分。
隨後雙方一路糾纏至第四節，火箭在倒數3分鐘時靠著Eric Gordon外線發揮，一口氣打出10：0攻勢，Westbrook雖然試圖振作，但數次三分出手未能命中，終究讓火箭在主場守住勝利。
總計Westbrook此役共拿下51分、10籃板、13助攻，生涯季後賽第6次大三元到手，同時創下雷霆隊史季後賽得分新高，更創下NBA季後賽史上最高得分的大三元紀錄。
可惜再多的紀錄也沒辦法幫助Westbrook贏球，此役他全場出手多達43次、命中17球，命中率僅30.2％相當不理想，尤其第四節雖有15分進帳，但單節18投4中、三分球投7中1讓雷霆追分更顯困難。
Victor Oladipo的低迷也是雷霆敗因，全場僅14投4中，拿下11分，ndre Roberson則是為雷霆攻下12分8籃板。
火箭贏球第一功臣還是非「大鬍子」Harden莫屬，攻下全隊最高35分並傳出8次助攻，板凳暴徒雙槍Gordon和Lou Williams也是贏球關鍵，Gordon全場22分有11分是在第四節所斬獲，Williams則是有21分進帳，3人齊力開火讓雷霆是防不勝防。
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