MLB／獲知要看小熊隊比賽 小球迷喜極而泣NOWnews今日新聞 (2017-04-20 11:28)
還記得第一次能去看比賽的喜悅嗎？美國一名小男童因為在課業、農場工作很努力，獲得老爸肯定，特別買了小熊隊主場球票給他，讓他當場喜極而泣，也十分感人。
Kolt是一位9歲小男童，他因為努力照顧4隻小豬，將獲得可以去看小熊隊出戰紅雀隊的主場門票，而他老姐也錄下了這段影片。
Surprised with @Cubs tickets for working hard at school, on the farm, and on the baseball field ⚾️ He may or may not be their biggest fan! pic.twitter.com/EVsufB5cSF— Hannah Himes (@HannahHimes) 2017年4月16日
他當然會很開心這次出遊可以跟老爸一起享受為小熊隊加油，不過其實老爸很壞，在他拿到票時，也告訴他這將會是一件「花整天去做」的工作，一般小朋友都會先露出苦瓜臉，但他沒有。
此外，小熊隊球員Kris Bryant也轉貼了這則推文，他希望能夠早日跟這位小球迷相見。
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