還記得第一次能去看比賽的喜悅嗎?美國一名小男童因為在課業、農場工作很努力,獲得老爸肯定,特別買了小熊隊主場球票給他,讓他當場喜極而泣,也十分感人。

Kolt是一位9歲小男童,他因為努力照顧4隻小豬,將獲得可以去看小熊隊出戰紅雀隊的主場門票,而他老姐也錄下了這段影片。

Surprised with @Cubs tickets for working hard at school, on the farm, and on the baseball field ⚾️ He may or may not be their biggest fan! pic.twitter.com/EVsufB5cSF

他當然會很開心這次出遊可以跟老爸一起享受為小熊隊加油,不過其實老爸很壞,在他拿到票時,也告訴他這將會是一件「花整天去做」的工作,一般小朋友都會先露出苦瓜臉,但他沒有。

此外,小熊隊球員Kris Bryant也轉貼了這則推文,他希望能夠早日跟這位小球迷相見。