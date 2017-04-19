？ ？最近幾天，有著「中國第一狗仔」之稱的卓偉在微博瘋狂爆料，繼「白百何出軌事件」之後，大量重量級八卦遭曝光。作為一名圍觀群眾，小編表示看的很開心！當然啦，這些個八卦看看就好，認真了你就輸了！閑話就說到這裏，下面繼續為各位奉上最新一起的爆笑內涵動圖，一起來看看吧。

最喜歡這樣的學校

妹子，能帶我一個玩么

哪個學校有這樣的校服

哇，很好吃的樣子誒

今天剛買的牛仔褲，不錯吧

聽說有一個是漢子……

到周末的我……

裝什麼裝

這才是真正的鬥雞！

我是一個有尊嚴的沙發，不是誰想坐就能坐的

一招殺掉自己

看來你是真不適合穿高跟鞋了

原來猴哥也是性情中人啊

哼，叫你這麼凶

請教一下，這個角度是咋翻的？

哈，動起來

你能看出幾個星座？

妹子的嘴上功夫讓人渾身一顫

兄弟，你到底想幹嘛

你要幹什麼都可以

從小就有如此心機

我瘋起來自己都管不住

帶女友去游泳的重要性

泡妞秘籍！掌握它就可以

發泄不當

我可能帶來條假腿

妹子……好厲害的樣子

豬隊友啊

給我打電話哦

寶寶：我做錯了什麼？

我才最妖嬈

老娘剛買的新款絲襪！

婆婆：這可以做狐皮大衣啊

我也想雇一個這樣的門衛。。

在這洗碗太敞亮了

史上最強燒烤……

偷吃魚還敢這麼囂張

教練：倒，倒，倒，對，啊...跳車吧

我小時候也被這玩意嚇到過一次

真正用生命在演奏的人！

未成年請勿模仿

健身秀恩愛都沒好下場

？？？這啥玩意兒

大叔，你這樣打電話容易被揍啊

寶寶：？？？

厲害了我的哥

起跑姿勢滿分

女生一天最輕鬆的時刻

夢想啊

還會眨眼，越來越逼真

一直想知道，這倆背帶是幹啥用的

兄弟，你太高估自己了

腿短的悲哀

？？？我還沒開始發力呢

愛好不同，也就沒啥好說的了

戰鬥民族真的叼

這就很尷尬了，完全沒人關注啊

划艇不用槳一生全靠浪！

大爺，這麼大年紀就不要亂上馬了

這樣就很尷尬了

妹子，屁股真的不冷么

傳說中的「番茄壽司」？

實在扛不住了！

小夥子，是不是轉暈啦

哇，好貼心的車

單身醫學妹子的練舞對象，不忍直視

這個電梯怎麼了？吃人款？

怎麼還帶個兒子一起飛啊

這桌麻將少了張牌，我也很絕望啊

一不小心就露餡了

對手都被你搞懵逼了

風騷的走位你來打我呀

旁邊的豬都笑了

這個特寫來的我好懵逼

吹風機壞了，看我人工甩干！！！

旋轉跳躍我不停歇

看到了嗎？人偶在笑

這一招死纏爛打，不服不行

輸在起跑線上

這就是你們眼中的「至尊法師」

會切又怎樣？有人敢吃嗎？

好乖的喵星人

光頭老哥一看就是老司機

對這種亂停車的人當然是選擇原諒他啊

哇，好厲害，沒想到還能這樣玩....

猜國家

攢能量開個大

少奮鬥了五十年

特別能吹

拔火缸？

多少電視劇裡都是五毛的特效

倔強的啄木鳥

女大學生在宿舍會做這事

標準結局，身心舒暢

你們這些臭流氓~

摩擦摩擦，是魔鬼的步伐

能不能好好學習！

一把年紀了，做什麼死啊

老闆，建議給這位把安全套玩得這麼溜的店員加點工資

大實話

小蘿莉跟男孩子送情書，太可愛了

花式吃翔大賽總冠軍

好球！！！！

總是在擁有一隻鞋子的時候,才明白失去另外一隻鞋子的滋味