又到了VR產品發佈的旺季，最近我們就拿到了大朋最新發佈的VR頭顯，大朋VR E3基礎版，據上一代E2發佈已經過去差不多15個月了，在過去一年整個VR行業基本算是經過一輪洗牌，所以今年還能發新品的VR廠商都是具有一定競爭力的。大朋算是打響了2017年的第一槍，所以這次我們要評測的產品就是大朋VR頭盔E3基礎版。不過遺憾的是這次我們並沒有拿帶產品最大的亮點定位基站，所以只能單從頭盔來給大家做一期評測，等後面我們拿到定位器之後再補一個定位基站的詳細剖析。好，話不多說，我們開始大朋VR E3基礎版頭盔的評測吧。

外觀設計

首先還是按照老規矩，先從外觀設計開始點評，這次大朋VR E3基礎版採用了白黑配色，已改過去E2上全黑的配色，這種設計的好處，使得頭盔看上去更附有色彩，更能清新雅緻一些。而且這次E3體積也比較小，三維分別是寬160mm，高95mm，長250mm，相對於上一代E2和HTC VIVE都要小一圈。

咱們再接著聊頭盔，正面是大朋的logo，在使用的時還會發出藍色的光，另外整個正面都是由白色材質包裹著，而且順延至往後的頭戴。整個看上去非常的有流線型。頭盔除了底部有兩排散熱孔之外，則沒有其他的開口，整體的一體性還是非常的高。另外頭戴方面大朋VR E3基礎版也不同於以往設計，採用了更為硬朗的材質來包裹了一圈頭戴，頂部頭戴也是相較更硬一些，其中選擇這樣的材質有一個好處是，佩戴時就更方便，一氣呵成。最後再來看看頭盔的眼罩，這次E3的眼罩也是採用了類似於HTC VIVE的材質，並且兩邊也有凹槽，能更好的同時佩戴眼鏡使用，還有不得不說的是，E3這次的眼罩壁是直接選用的布料材質，而並非是大家常見的塑料材質，我猜想應該是為了進一步的減輕頭盔重量吧。不過會不會影響隔熱，我會在體驗環節會再給大家測試下。

總結一下外觀，整體這次的E3外觀設計，還是能看出大朋花了不少心思，很清新，小巧，顏值蠻高的。

佩戴體驗

說完外觀，我們再接著聊聊E3的佩戴體驗，還是老規矩我們會從，頭盔重量，眼罩材質，佩戴方式和頭盔散熱表現幾個維度來綜合點評下。

首先是頭盔重量，經過測試大朋VR E3基礎版頭盔整體包含頭戴（含電源線、數據線）的重量是432g，相較於HTC VIVE的632g和大朋E2的525g有著很大的突破，差不多比HTC VIVE輕200g，所以我在佩戴的時候，前綴感並不是很強。但是由於頭戴式採用的是比較硬的材質，導致對前額和後腦勺的位置壓迫感有點強烈，儘管佩戴上相較於軟性材料要方便不少，確實魚與熊掌不能兼得啊，好在這次E3的眼罩和頭戴後部都增加了很厚的泡棉能適當的減輕一部分壓迫感。另外這個眼罩的材質也採用了非常細膩的海綿，與面部貼合的時候就沒有那麼強的刺激感。

前面我本以為可能會導致的隔熱問題，在我30分鐘體驗下來倒是還好，並沒有很熱的情況，散熱效果還算不錯。

整個佩戴體驗下來，給我的感覺還是相當不錯，能看出這次大朋還是花了不少心思的，拉伸式的頭戴設計，將佩戴的步驟簡化，目鏡倉充分考慮到了戴眼鏡的用戶，包括面貼都做了特殊設計，可以輕鬆戴眼鏡體驗。

其他比如眼鏡壁採用布料材質等等，都能看到大朋VR的用心之處，當然，關於PCVR頭顯的通病，頭盔會托著一條數據線的毛病，大朋VR也拿出了類TPCAST無線模塊的方案，只是目前沒有得到量產開售信息。

顯示效果

最後再說說顯示效果，這次E3依舊是搭載了一塊5.7寸2.5K三星AMOLED屏幕，解析度是2560*1440像素，FOV視場角有110°，瞳距和物距都是自動調節。

在解析度上E3並沒有多大的變化，所以我們也那同時是2K解析度的HTC VIVE來做對比，我在測試中，能看出晶格感確實不算明顯，與HTC VIVE做了一下對比，從對比圖中可以看出大朋VR E3基礎版的晶格感確實要細膩一些，沒有HTC VIVE那麼大顆。

另外在畸變控制方面，經過我們的測試，大朋E3的反畸變演算法控制也是非常不錯的，大家看我們的測試視頻，可從視頻中看出E3屏幕邊角並沒有出現扭曲變形這些情況。而且得益於三星AMOLED屏幕的優勢，整個屏幕無論是亮度還是色彩飽和表現都是非常的好，還有顯示延遲也是控制的不錯，幾乎看不出拖影的情況。

介紹完了這麼多大朋E3的優點，那我們接下來還是得說說做得不夠好的地方，比如漏光問題，就比較嚴重，在佩戴時能從鼻樑處明顯的透光進來，對沉浸感確實有一定的影響，不過據大朋VR官方人員表示，量產版本已經就這個問題改進了方案，不會出現漏光問題。

最後顯示效果就暫時先介紹到這裏，由於我們本次並沒有拿到定位系統和手柄，所硬體效果和系統體驗都沒辦法更詳細的給大家做評測，這裏就只能簡單說下大朋E3的系統兼容性，就目前來看我們在Steam上下載的支持手柄和鍵盤的遊戲基本都能兼容，所以照這個邏輯E3頭盔如果配合著定位基站，應該是能兼容Steam上絕大部分遊戲的。所以就讓我們拭目以待等拿到定位基站之後再給大家好好聊聊系統兼容性和定位系統的表現。

總結

最後做下總結，這次大朋VR E3基礎版我整體體驗下來，雖然沒給我特別的驚喜，但整個頭盔的各方面表現還是算得上目前VR頭顯中的領先水平，可以說已不亞於HTC VIVE頭盔和Oculus rift CV1頭盔了，用兩個詞來形容這次評測的大朋VR E3基礎版就是成熟，穩定。

所以在體驗完頭盔之後，我就更期待它的定位系統了，如果真要是能達到HTC VIVE的定位精準度或者超過它，那麼這樣一款國產的VR頭顯大朋E3還是非常值得我給大家推薦。