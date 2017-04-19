他微博粉絲1100W 竟公然高呼：你們去找楊永信來電我！北京新浪網 (2017-04-19 21:00)
？ ？今天中午（4月19日），電影《擺渡人》導演、知名作家張嘉佳發文稱「今天再不卸載遊戲，你們去找楊永信電擊我，呲啦呲啦冒火花那種」，魏大勛留言「電擊已到位，全軍出擊！」張嘉佳回復「閉嘴你個沒用的黃忠」。看來張嘉佳沉迷的遊戲是《王者榮耀》。
？ ？於是有粉絲幫他艾特了楊永信，他則回應「你圈就以為我怕了？呵呵呵呵，電我啊電我啊電到尿分叉啊你倒是電我啊」。
？ ？粉絲評論里一片《王者榮耀》，「為了你我下了王者，希望有天和你偶遇，沒想到你又要卸」
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