2016年4月WIT STUDIO製作的原創電視動畫《甲鐵城的卡巴內瑞》無名浴衣手辦彩色原型公開。預計2017男秋季發售，價格未定。

手辦採用動畫中無名初登場時穿著浴衣手持劍玉的形象，與動畫相比，製作手辦角色穿著的服飾顏色比較淡便紫色，不知道後續是否出一個顏色更加粉的「異色版」。

無名，乘著甲鐵城現身的12歲的神秘少女，受到武士們的特別對待，顯金驛統治者四方家當家堅將的客人，真實身份是卡巴內瑞，美馬的利爪，由於被認為是卡巴內導致母親被殺的孤兒，一定程度上是教授生駒對抗卡巴內戰鬥技巧的蒙師。

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