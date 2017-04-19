城市裡的網吧正在轉型成網咖，而在農村，大多數網吧的環境還是印象中那個樣子。

這是一家位於農村的網吧大門，兩個女孩子正往網吧里進。

進入網吧，因為照片拍攝於學生放寒假時，所以可以看到在這裏上網的大多數未成年人，最大的看起來也就是上初中。

他們聚精會神的玩著當下最流行的遊戲，有人在他身後拍照也察覺不到。

這是另一個村莊的網吧，在一棟兩層小樓里，看起來挺不起眼的，但在當地孩子們看來，這裏就是平時「消遣」的地方。

網吧里大多也是年齡很小的孩子們。

網吧的牆上貼著包夜的費用。

這個小夥子看到有人拍照，好像在示意不要拍他。

電腦前坐著的都是也都是未成年人。

聚精會神的玩著遊戲。

在農村開網吧，會受到當地老百姓的厭惡，他們會覺得會坑害他們的孩子，但有時候他們還是敢怒不敢言。