Steam平台幾乎每天都會有新的遊戲上線，那麼從近期開始小編將選擇幾個不錯的遊戲推薦給大家，有興趣的玩家可以關注一下。

當然了，因為是剛剛上線Steam平台的關係，這些遊戲可能或多或少會有一些不完善的地方，例如——遊戲還在開發測試階段、遊戲配置需求還未完善、遊戲尚不支持中文以及遊戲尚未發售！

不過為了與主流的大型遊戲區別開，所以對於已經報導過的上線Steam平台的熱門大作在這裏就不整理啦。

這裏，僅僅是一些非大作，但小編個人感覺比較有趣的遊戲推薦！

廢話少說，來進入今天的遊戲推薦環節：

注：今天有四個值得推薦的遊戲。

Steam好遊戲推薦《Hunting Simulator》：

遊戲特性：畫風寫實、模擬性強、狩獵樂趣

《Hunting Simulator》是一款狩獵遊戲，在遊戲中你將扮演獵人，在廣闊的大自然中上進行狩獵。遊戲環境非常逼真，武器、道具也是非常出彩。最主要的是，該遊戲除了支持簡體中文外，還支持多人合作。該遊戲將於2017年6月發售。

遊戲將於6月發售。

《Hunting Simulator》Steam商城地址：點擊進入

Steam好遊戲推薦《Sweven》：

遊戲特性：畫風簡單、半解謎、仿《地獄邊境》

你可曾玩過《地獄邊境》？沒錯，《Sweven》就是一款仿《地獄邊境》的遊戲，一樣的黑白畫風，不過這次的主角變成了一直兔子。

那麼，這隻兔子會給我們演繹怎樣的故事呢？

遊戲將於5月1日發售。

《Sweven》Steam商城地址：點擊進入

Steam好遊戲推薦《TankBlitz》：

遊戲特性：彈幕類遊戲、高清版《坦克大戰》

《TankBlitz》是老遊戲《坦克大戰》的升級版，不過在該遊戲中，你的畫質得到了極大的提升，遊戲的節奏還是比較不錯的，並不快，但是很有可玩性。

遊戲將於4月發售。

《TankBlitz》Steam商城地址：點擊進入

Steam好遊戲推薦《Time in Time》：

遊戲特性：畫風清新、有挑戰性

《Time in Time》是一款橫版闖關類的遊戲，在遊戲中，你將扮演一個機器人，躲避各種關卡。遊戲畫風非常不錯，關卡設計非常巧妙，還是比較有可玩性的。

遊戲將於5月4日發售。

《Time in Time》Steam商城地址：點擊進入

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