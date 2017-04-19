新浪科技訊 4月19日下午消息，阿里巴巴旗下旅行品牌飛豬與英國默林集團簽訂全球戰略合作協議，默林集團旗下的遊樂景點，將陸續在飛豬旗艦店上線。

資料顯示，目前，默林集團每年的遊客量超過6000萬人次，僅次於迪士尼度假區，是全球第二大主題樂園及遊樂景點運營商。其旗下與迪士尼樂園、環球影城一樣主打室外大型遊樂的樂高樂園，也將落戶北京和上海兩地。

早在去年4月，默林與飛豬就已達成中國區域遊樂景點的合作，默林旗下品牌如杜莎夫人蠟像館、長風海洋館、上海樂高探索中心等，都陸續在飛豬開設了旗艦店。

飛豬度假國際業務副總裁王莉表示，「通過全球供應鏈整合、大數據、全渠道融合等方式，海外旅遊資源方可以共享阿里巴巴旗下零售平台超過4億活躍會員，與中國消費者直接對話。」（徐利）