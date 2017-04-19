《女神異聞錄5》原聲音樂於今日上架iTunes，包括遊戲完整的110首音樂。

這110首原聲音樂售價為29.99美元（摺合人民幣200元），也可以選擇單獨購買，每支歌曲售價1.29美元，如果單獨購買的話，那總價則為141.9美元（摺合人民幣980元），可比打包買貴得多。

大家買之前還是要考慮清楚了。