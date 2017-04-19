《泰拉瑞亞》官方在早些時候宣布，遊戲將於明天發佈1.3.5版本，並且將會帶來官方中文。

官方在推特上發佈了一張很有意思的動圖，在遊戲中的消息欄打出了「1.3.5發佈明天」的內容。

語序有些奇怪，不過可能是因為在錄製動圖時的開發人員不太熟悉中文吧。此前官方曾在推特上表示過，加入的新語言將會是絕對專業的翻譯，絕對不會是谷歌翻譯。