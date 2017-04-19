SIEH今日宣布，在Nihon Falcom監修下由SIEJA台灣中文化中心負責開發的動作RPG《伊蘇》系列最新作──PlayStation 4專用作品《伊蘇8：達娜的安魂曲（Ys VIII: Lacrimosa of Dana）》繁體中文版，將於5月25日正式上市前，首先在4月20日於PlayStation Store推出能夠搶先享受到PS4版《伊蘇8》高速戰鬥樂趣的「最速體驗版」。

玩家購買首批生產版本的實體版遊戲，將可獲得《伊蘇8：達娜的安魂曲 官方設定數據集》及《軌跡》系列最新作『英雄傳說 閃之軌跡Ⅲ 秘藏數據集 ～EREBONIAN EMPIRE 1206～』共兩本充滿珍貴內容的設定數據集，以及「原創DLC服裝：亞特魯的銀甲」。

而下載版本的《伊蘇8：達娜的安魂曲》標準版，以及價格超值，包含收錄了PS4版新追加樂曲等共61首美妙配樂的《伊蘇8》原聲音樂集、原創主題等各種特典的《伊蘇8：達娜的安魂曲 數位豪華典藏版》，亦將由4月20日開始，在PlayStation Store接受預購。

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