《生化危機：復讎》CG電影D.C.原型演員公開 一號便當？北京新浪網 (2017-04-19 19:35)
預定2017年5月27日正式公映的全CG電影《生化危機：復讎》今日公開了最新登場角色BSAA特種部隊的骨幹成員D.C.的原型演員，名字正是演員本名的頭文字縮寫。
本片將於5月27日正式公映，導演辻本貴則，總製片則是由創作過經典恐怖片《咒怨》的清水崇擔當，相信不會讓粉絲失望。
BSAA特種部隊的骨幹成員D.C.的原型演員，Dante Carver先生
1977年1月17日生於美國，於2005年正式移居日本發展，現在日本是極受歡迎的演員，活躍於電視，電影，廣告還有模特領域。
Dante Carver先生的寄語：
「本作集動作性與懸疑性於一身，極其富有魅力的新角色們和新的故事必會帶給觀眾新的耳目一新感覺！」
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Apple 遙控器．APPLE 藍牙耳機．Apple iPhone 16G 4s．Apple iPhone 6．變形金剛 平板電腦．form 平板電腦．Apple 叉子．Apple ME864TA．平板電腦 8吋．Apple 七分褲．Apple iPhone USB．Apple EarPods．Bravo-u Apple pro．Apple 斜背包．apple ipad 32g．Apple 清水套．Apple TV MD199TA．APPLE MINI2 16G．外殼 APPLE ipad．平板電腦 HTC．Apple iPad Air2 16G．Apple 無線滑鼠．Apple iPhone 16g．Apple 證件套．FOCUSS Apple iPhone．Apple ME089TA．Apple iPad4 16G．Baseus Apple．Apple 檔案夾．Apple iPad 64G
- H-CT ESIPOSS三車縫荔枝皮深咖啡長夾(E106#F啡-Z)
- 義大利BGilio-自然性格牛皮手拿包-黃色1969.314-13
- RALPH LAUREN POLO 小馬LOGO棒球帽 (多色任選) 均一價↘$218
- SAMMONS 真皮卡斯柏極簡後背包 棕櫚咖
- 日本【ISUKA】Pilgrim 180睡袋
- 德國 BRAUN Oral-B 百靈 歐樂B PRO 2000 3D電動牙刷 (德國
- 【東京宅藝】斯維奇水鑽L型編織獨立筒沙發
- SAMMONS 尼爾森率性直式斜背包 復古灰
- ALMI-CHEST 6 DRAWERS 六抽斗櫃W110*D45*H80CM
- 【hilltop山頂鳥】童款蓄熱羽絨長大衣F21C33-海藍
韓國最美空姐辭職當網路主播？月收入達3000萬韓元【北京新浪網】
《獵天使魔女》Steam銷量僅一周超10萬 冷飯爆香！【北京新浪網】
《馬里奧賽車8：豪華版》IGN評分 依舊是高分神作！【北京新浪網】
終於公佈了：重磅旗艦HTC U將於5月16日發佈 【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》