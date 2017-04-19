預定2017年5月27日正式公映的全CG電影《生化危機：復讎》今日公開了最新登場角色BSAA特種部隊的骨幹成員D.C.的原型演員，名字正是演員本名的頭文字縮寫。

本片將於5月27日正式公映，導演辻本貴則，總製片則是由創作過經典恐怖片《咒怨》的清水崇擔當，相信不會讓粉絲失望。

BSAA特種部隊的骨幹成員D.C.的原型演員，Dante Carver先生

1977年1月17日生於美國，於2005年正式移居日本發展，現在日本是極受歡迎的演員，活躍於電視，電影，廣告還有模特領域。

Dante Carver先生的寄語：

「本作集動作性與懸疑性於一身，極其富有魅力的新角色們和新的故事必會帶給觀眾新的耳目一新感覺！」