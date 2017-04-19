《閃亂神樂》製作人高木謙一郎接受採訪 透露Switch《忍者反射：閃亂神樂》新情報北京新浪網 (2017-04-19 19:35)
最新一期的Famitsu周刊採訪了《閃亂神樂》系列遊戲的製作人高木謙一郎，其中談到了最新公佈的Switch遊戲《忍者反射：閃亂神樂》，我們為大家總結了此次訪談的要點，一起來看看吧！
《閃亂神樂》系列的製作人高木謙一郎
·？HD振動是Switch上一個非常吸引人的功能。我希望能夠利用它來實現各種以前震動功能所無法做到的事情。
·？至於說我們將會在《忍者反射：閃亂神樂》中如何利用HD振動功能，現在，我只能留給各位自己去想像。
·？我們基本上還是準備製作一款「純潔且健康」的閃亂神樂遊戲，我們主要的目標是通過HD振動來傳遞角色的感受。
·？遊戲的故事將會是「可愛呆萌」的。你將能夠享受到一個與之前完全不同的故事。
·？這是一款價格實惠，並且只有下載版的遊戲，這是一款基於HD振動功能製作的概念遊戲。
·？飛鳥將會是遊戲中出現的唯一角色。
·？飛鳥的形象將會徹底重製。我想要優雅地表達出人像身上的光影效果——儘管她只是動漫畫風的形象。
·？我們正在考慮利用Switch的其他特有功能，而不僅僅只是HD振動。
·？Switch平台上的遊戲開發非常容易。除了《忍者反射：閃亂神樂》，我同樣也在考慮製作一些其他的，能夠發揮Switch各項功能的遊戲。
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