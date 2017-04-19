iPhone或MAC使用者，今天有超級好康，蘋果今（19）日宣佈，iWork套裝軟體，包含Pages、Numbers、Keynote，以及iMovie與Garageband，原價2400元，現在下載都不用錢，只要在App Store或Mac App Store就能取得。

部分使用者可能會納悶，這些App不是一直都免費，其實不是全部，以前是部分免費，現在是對所有人都免費開放，在2013年之前，原本所有應用都是要收費，在2013年買硬體時，才會送軟體，所以2013年前買蘋果裝置消費者，現在就也能免費下載軟體。