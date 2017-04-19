新浪科技訊 日期:4月19日晚間消息，德國汽車技術供應商博世集團（Bosch）今日宣布，已與百度、高德和四維圖新簽署基於高精地圖的自動駕駛戰略合作協議，旨在為中國市場開發用於自動駕駛的高精度地圖。

此舉表明博世集團開始發力中國自動駕駛汽車市場。上個月，博世集團還與賓士汽車達成合作，兩家公司將加快自動駕駛計程車的量產工作。

中國去年年底公佈了自動駕駛汽車路線圖，高度自動駕駛汽車或完全自動駕駛汽車最早將於2021年上市。

根據合作協議，百度、高德和四維圖新將使用博世的雷達和視頻感測器，來幫助生成和更新地圖，這對自動駕駛汽車上路至關重要。

博世集團移動解決方案部門董事長羅爾夫-布蘭德（Rolf Bulander）稱：「沒有高精度地圖，自動駕駛就無從談起。不只是在中國，世界各地都是如此。」

在上個月的全國政協會議上，吉利集團董事長李書福曾提議，中國應放鬆地圖數據管制，以促進自動駕駛汽車的研發。（李明）