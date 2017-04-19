新浪科技訊 日期:4月19日晚間消息，國外媒體報導，在周二舉行的Facebook年度開發者大會上，CEO馬克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）在發表主題演講時並未提及Snapchat的名字，但人們還是感受到了Snapchat的存在，因為Facebook當前的戰略就包括「克隆」Snapchat。

這一點在扎克伯格發表主題演講前的數小時再次被驗證。Snapchat母公司Snap周二宣布，將在智能手機後置攝像頭中添加當前最熱門的Snapchat濾鏡功能。該功能可以在真實照片上添加各種3D特效，這也是Snap向增強現實（AR）邁出的重要一步。

但該消息公佈的數小時之後，扎克伯格就宣布，Facebook也將推出類似的3D功能，將真實的物理世界與虛擬現實相結合，包括向真實物體添加動畫特效。例如，可以為真實的植物添加虛擬花朵。

對此，扎克伯格給出的解釋是：在不遠的將來，智能手機攝像頭將成為增強現實（AR）的核心界面（介面），而不是笨重的頭盔或眼鏡。

扎克伯格的這種定位聽起來與Snap的定位特別相近。Snap今年2月在IPO招股書中將公司稱之為「一家相機公司」（a camera company），而不是消息應用公司

當然，Snap所指的「相機公司」並不是類似於GoPro或柯達這種真正生產照相機的公司，而是指「公司的主要用戶界面是照相機」，用戶可通過照相機來做各種事情。

對於許多人而言，Snap的鏡頭和過濾器（允許用戶把自己裝扮成小貓或小狗等）看起來似乎就是一些毫無意義的小玩具。但是，這僅僅是個開始。如今，無論是Snap還是Facebook，都把這些視為未來的AR介面的一個初期組成部分。

在此之前，Facebook幾乎已經複製了Snap的每一項重大功能，包括Stories功能。不僅是Facebook應用（App），Facebook還為Instagram和WhatsApp添加了該功能。

Stories是Snapchat的一項核心功能，用來編輯短視頻。用戶可以在錄製的短視頻上任意塗鴉，並配上喜歡的文字和表情符號。通過這一次增加3D特效功能，Facebook已經公開表明，將繼續效仿Snap未來的路線圖。

對於Snap而言，與Facebook這樣的巨頭競爭並不是一件容易的事情，這可能也是Snap IPO之後股價大幅下滑的原因之一。Snap上月初在紐交所正式掛牌交易，如今股價降幅已超過25%。畢竟，Facebook市值高達Snap的15倍，用戶數量超過18億。

當然，Snapchat和Facebook是完全不同的兩款產品。雖然Snapchat和Instagram有許多共同之處，但兩者的基本理念有所不同。對於Facebook而言，一切圍繞「公開」或「半公開」共享而展開，無論是圖片、視頻，還是AR遊戲。

相比之下，Snapchat並不專注於這些公開行為。在Snapchat服務之外，用戶根本無法，或者說很難共享一張Snap圖片或視頻；也無法追蹤有多少人看過、讚過或評論過這些內容，而這些正是Facebook和Instagram用戶所痴迷的。

這意味著，在基於照相機（攝像頭）的AR功能方面，Snap和Facebook將來還會奉行十分相近的路線。當然，Facebook將出於公眾目的而探索這些功能，而Snap則出於用戶的私人體驗。至於用戶和投資者將如何評估這兩種截然不同的方法，還讓我們拭目以待。（李明）