大陸車展以往常出現民眾「看胸不看車」的情況。上海車展自2015年起取消車模後，2017年車模再度消失。但眼尖民眾發現，車模只是化身為宣傳人員，以另一種方式縱橫車展。中央社記者陳家倫上海攝 106年4月19日