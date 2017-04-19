（中央社台北19日電）中國載人航天工程辦公室消息指出，預計在20日晚間7時41分發射天舟一號貨運飛船，執行這次發射任務的長征七號遙二運載火箭開始加注推進劑。



央視網報導指出，長征七號運載火箭是中國大陸航空太空站工程發射貨運飛船研製的新一代中型運載火箭，採用綠色環保的液氧煤油推進劑，於2016年6月25日在文昌航天發射場成功首飛。



這次飛行任務是中國大陸天舟貨運飛船和長征七號運載火箭組成的太空站貨物運輸系統的首次實用性亮相，將為中國大陸太空站組裝建造和長期營運奠定重要技術基礎。



報導指出，天舟一號貨運飛船發射升空後，將進入高度約380公里的運行軌道，之後將與在軌運行的天宮二號太空實驗室進行自動交會對接。1060419