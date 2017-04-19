《妖精的尾巴》劇場版《妖精的尾巴：DRAGON CRY》將於5月6日上映，官方在近日公開了本作的最新新視覺圖，圖片上面寫著：「妖精們的最終章——始動！」。本次的主視覺圖並非納茲一人的身影，而是聚集了主要的角色。此外，劇場版的見面活動將會在5月6日於新宿舉行，屆時男女主的聲優都將會登場。

同時官方還公開了第2彈觀影特典，為劇場版3位角色的肖像寫真，這三位角色分別為納茲·多拉格尼爾(CV：柿原徹也)、露西·哈特菲利亞(CV：平野綾)、索尼婭(CV：悠木碧)，同時有三位角色配音的聲優簽名。

劇場版《妖精的尾巴：DRAGON CRY》是為紀念《妖精的尾巴》在雜誌《周刊少年MAGAZINE》上連載10周年推出的動畫電影，由作者真島浩本人親自參與製作，並擔任綜合製作人。劇場版的故事以被懸崖絕壁包圍的孤島斯特拉王國為舞台，圍繞著人寄宿著被人類埋葬的惡龍的憤怒的權杖「龍之淚」展開壯大的戰鬥，劇中還會有原創角色登場。