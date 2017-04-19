說到低成本COSPLAY，想必很多網友都會想到之前走紅網路的泰國小哥吧，他可以說是低成本COSPLAY的鼻祖。可是最近韓國也有一檔綜藝節目因為低成本COS而走紅網路，這次所謂的低成本倒不是說道具的花費，而是由同一個人COS一部動畫當中的大部分角色。

這個綜藝節目名叫《SNL KOREA》，原本是一檔成人搞笑節目，以成人喜劇為主。最近節目的最新一季當中推出了一個小劇場。在這個小劇場當中節目成員以一人分飾多角的概念還原動畫當中的片頭曲、片尾曲或者是經典片段。

雖然說COSPLAY被叫做低成本COS，但事實上不管道具還是服裝真的都相當還原。

《魔卡少女櫻》

《尋找滿月》

《愛天使傳說》

《犬夜叉》

在《美少女戰士》這一集的COS當中，節目組還特別找來在韓國正當紅的女子組合TWICE的成員友情出演其他幾位戰士。