此前曾被多次傳「不和」的范·迪塞爾和道恩·強森這回似乎和好了。據TMZ消息，兩人將共同出現在後年今日上映的《速度與激情9》中，「神奇女俠」蓋爾·加朵也有望回歸系列。

看來有錢能使光頭猛男們推磨……至少，可以讓此前因「吵架」「不合」「不肯同場」等字眼頻出現在各大媒體標題上的道恩·強森和范·迪塞爾重修舊好，放下分歧，共同接拍「速激」系列的下一部：《速度與激情9》。

好萊塢著名八卦媒體TMZ報導說，兩位人氣巨星「百分之一千」會加入第九部，兩人據說此前已經私下會晤過幾面，修復了關係的同時，也讓粉絲們一顆顆惴惴不安的心得到了平復。畢竟，如果強森和范老大真的鬧掰，不肯再次出現在同一片場中，最遺憾的會是熱愛電影（當然也熱愛八卦）的吃瓜群眾們。

此前，兩人的紛爭甚至細化到影片中誰會有更好的戲份，誰的感情線更好看，還有出鏡時間等等。據說強森對迪塞爾在片場的表現非常不滿，特別是范老大工作時間詭異，早上10點以前都不願意開工。而根據外媒的報導，目前熾手可熱的強森恐怕是唯一一位敢於直面范爺，對於受到的冷落提出非議的。

真的勇士，敢於直面可能有起床氣的范爺

上周登陸全球各大院線的《速度與激情8》，世界範圍內狂攬5.33億美元的票房，其中約2.35億美元（16.18億人民幣，數據實時變化）來自於中國。賺錢賺紅了眼的環球影業，第九部《速度與激情》暫定為2019年4月19日上映，正好是從今天起的整整兩年之後。

上周六，49歲的范老大在接受USA Today的採訪時真誠表白，「我覺得整個世界並不知道我倆之間有多親近，」他認為媒體誇大了他和強森之間的事情（雖然強森的Facebook消息也不是媒體發的吧……），他覺得強森的「本意」並不是想要引起兩人間的戰爭。

「我知道他欣賞我為這個系列所做的一切，在我家中，他就是道恩叔叔，」范老大也是《速激》系列的製片人，「我保護著這個系列，保護著包括強森在內的每個人。我對強森的保護多到他自己都不知道，不過沒關係，他不需要知道。但他理解這一點，他知道，道恩的生命中只有一個范。道恩·強森在影片中只有一個大哥哥，那個人就是我。」

強森叔叔

范·迪塞爾儘管深情款款，卻未能壓住媒體關於他「怒刪彩蛋」的新聞。公映版本的《速度與激情8》並沒有按該系列的慣例出現片尾彩蛋。好萊塢媒體The Wrap曝光了其中緣由：彩蛋竟然是被范爺在暴怒之下刪掉的。

內部人士爆料稱，《速度與激情8》原本發放給影院的公映版本包含片尾彩蛋，內容是一幕盧克·霍布斯（道恩·強森飾）與德卡特·肖（傑森·斯坦森飾）對決的場景。多位影片的內部人士證實了這件事。他們稱這段彩蛋的拍攝由製片人尼爾·H·莫瑞茲負責，莫瑞茲是全部《速激》系列電影的主創製作人，但身兼《速度與激情8》製片人的范·迪塞爾對此並不知情。在姐姐薩曼莎·文森特（同時也是這部電影的監製）將這件事告訴迪塞爾之後，他大為震怒，並直接向環球影業高層致電，毫不掩飾得表達了他的不滿。環球隨後召回所有影院拷貝版，刪掉了彩蛋內容。

而在媒體提前點映版本中，這段彩蛋還是存在的，被刪的彩蛋是強森與斯坦森的對手戲。兩個人拯救世界結束之後，放輕鬆心情，決定好好約一架，不用武器，手腳並用肉搏上陣。

據環球的一位內部人士透露，這段巨石與斯坦森的對手戲最初是要當成DVD花絮播出。片方環球的高官們在看過之後都非常喜歡，但還是決定從院線上映版里把這段刪去，因為「這場戲放在別處會有更好的表現機會。」

蝎子王強森 就問你怕不怕！

彩蛋的被刪確實有些讓人沮喪，現在來說說讓人開心的一些事兒。關於《速激》系列接下來的走向，綜合各家外媒的推測，現在主要有3個說法（第一條涉及《速8》結尾劇透，還沒看的小夥伴們可謹慎）：

1、速度快的也許不只有賽車，還可以有塞弗所開的飛機。既然塞弗在《速8》結尾中並沒死，她下一部完全可能再次出現（當然取決於片酬能不能談攏），這一次，唯有駕駛宇宙飛船才能滿足塞皇了。而當塞弗操縱衛星相撞（別問怎麼做到的），天下大亂時，就又到「速激」的光頭黨family們拯救天下蒼生於水深火熱之時了。

2、同是飆車太快沒了頭髮，還是身為英國人的傑森·斯坦森比較與世無爭，雖然他和強森肉搏的彩蛋被刪，但片方正在醞釀圍繞這兩個角色拍攝《速激》外傳電影。鑒於二人在《速度與激情8》中的化學反應十足，這個潛在項目的前景十分令人看好。值得一提的是，強森在從當年那個青澀的WWE摔角手，成長為如今的動作巨星大扛之前，他在2001年的《木乃伊2》中表現如此亮眼，環球（真的很愛他）專門為他量身打造了《木乃伊》系列的外傳《蝎子王》，雖然這個片兒評價不怎麼樣吧，但好歹也是強森開啟電影之旅的珍貴回憶之一。

「彩蛋被刪了 咱們還是去拍外傳吧」

3、人美腿長就是好，死了復活再開搞！因出演《神奇女俠》而人氣蹭蹭上躥的蓋爾·加朵，據說非常有可能在接下里的《速度與激情9》中作為Gisele復活，回歸系列。驚不驚喜，意不意外！好萊塢的套路是，就算眼見著屍體放進了棺木的角色都能起死回生，更別說這種從飛機上摔下來之後死不見屍的戲碼了（超人微微一笑，Michael Scofield表示不屑）。我只想說，心疼100分鐘韓好嘛。

《速激9》女俠加盟保證去看！

最後的最後，隨著強森作為「黑亞當」加入DC系列，而迪塞爾早就是Marvel《銀河護衛隊》的成員，兩人都是漫改電影中的一份子，撕來撕去有什麼意思！！