《Rime》創意總監Raul Rubio在接受《Edge》雜誌採訪時表示，他曾在看完論壇上過去兩年半玩家們對遊戲的評論后，傷心的哭了兩天。

Raul Rubio

Raul Rubio在接受採訪時說道：「如果我之前讀到NeoGaf論壇上的內容，可能就不會有這個遊戲了。半年前我花了一段時間，刷了一遍這兩年半中NeoGaf論壇上的評論，我哭了兩天。一部分原因是我不能理解這種殘忍，更重要的原因則是在那兩天，我開始明白，人們既然能夠非常愛一樣東西，那他們也能非常討厭這樣東西。」

Raul Rubio何出此言呢？此番言論被NeoGaf論壇的網友轉貼到了論壇，並且試著挖掘了一下，之前論壇中到底有什麼不太好的言論。

遊戲在多年前公佈概念預告時，作為索尼獨佔的遊戲，因為其吉卜力式的畫風吸引了許多玩家的目光。

本來一切都很正常，但是之後有傳言說預告片和遊戲是兩碼事。緊跟著，有人玩貼表示。遊戲的進展非常糟糕，開發商Tequila他們根本不知道做什麼。測試結果顯示遊戲非常無聊，沒有戰鬥系統，只有一個連著一個的謎題。

又有帖子說，索尼給出了最後通牒，但是Tequila根本做不出來遊戲，之後匆忙加班做出來一些「狗屎一樣的東西」。

之後發生了一件事，讓指責Tequila的聲音更加強烈。那就是Tequila從索尼手中拿回了《Rime》的版權，遊戲也不再是PS4獨佔。這引出了許多帖子，指責Tequila是騙子。

沒過多久，有一個「重磅炸彈」出現，有人發帖稱，從非常可靠的來源處得知，《Rime》的預告片都是製作好的動畫，用來偽裝成實際遊戲，真正的遊戲開發進度為0%。索尼已經在一個月前要求退回開發工具，並取消了資金支持。因為遊戲毫無意義，甚至根本就沒遊戲存在。

該帖中還稱，出身MercurySteam工作室的Raul Rubio實際上是被開除的，MercurySteam工作室的人對Raul Rubio的評價非常糟糕，說他不懂遊戲和技術。Tequila的老總是Raul Rubio的老婆，她沒有任何製作遊戲的背景。而且團隊人員大部分都已經離職了。

或許就是在這種情況下，Raul Rubio將NeoGaf論壇上所有的評論看了一遍，並且感到了傷心，哭了兩天。

《Rime》已經開啟了預購，將於2017年5月27日正式發售。