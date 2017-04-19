外國大胸萌妹cos2B小姐姐 絕對領域上演極致誘惑！北京新浪網 (2017-04-19 18:50)
不知道大家還記不記得之前COS《守望先鋒（Overwatch）》中小美的外國妹子theawakened_呢？這位97年白羊座的妹子平時就喜歡電子遊戲和二次元文化，經常會COS各種遊戲動漫作品中的人物。
theawakened_妹子最新的作品便是最近大火的《尼爾：機械紀元》中的2B小姐姐啦~，各位小夥伴們看到摘下眼罩的2B小姐姐有沒有JI動呢？後面還有絕對領域的精彩福利哦！
妹子此前的COS和美圖：
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