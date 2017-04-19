衛福部因「國民心理健康業務」預算編列嚴重不足，每位國民僅可分得23.4元的心理健康預算，影響精神疾病防治與心理衛生推展工作，2014年時曾遭監察院糾正。

不過，經監察院糾正後，衛福部的相關預算並未增加，包括董氏基金會、台灣精神醫學會、中華民國諮商心理師公會全聯會等共64個心理健康團體的代表今天(19日) 前往總統府向副總統陳建仁遞交建言書，呼籲政府增加相關預算，並兌現蔡英文總統的選前承諾，盡速制定國家級的心理健康與自殺防治行動計畫。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨會後表示，相關團體代表與副總統會談45分鐘，副總統表示，由於經費有限，錢要用在刀口上，近期將與請衛福部、教育部討論，將原有預算整合，更精確的使用；副總統並承諾，政府將努力增加國民心理健康業務的相關預算，因為沒有心理健康，就不是真健康；另外，副總統也說，會將加強心理健康業務的跨部會聯繫。