2017上海車展 車模化身工作人員中央社 (2017-04-19 18:23)
（中央社記者陳家倫上海19日電）2017上海車展今天開幕，全球1000多家車商預計展出1400多款新車。大陸官方有意端正車模穿著暴露的風氣，讓車模今年再度消失在展場上，但仍隨處可見「包緊緊」的美女工作人員。
兩年一度的上海車展今天登場，19至20日先對媒體開放，21日至23日則為專業觀眾日，一般民眾24日至28日期間才可入館參觀。10天展期內預計將展出1400多輛車，包括44輛外國車廠在亞洲首度曝光車款。
各家車廠接待櫃台今天都有穿著高尚典雅的女性工作人員，但就是不見穿著火辣的車模。
有廠商表示，由於以往大陸車展常常出現民眾「看胸不看車」的情況，上海車展自2015年起取消車模後，今年車模又再度消失。
事實上，車模們並沒有離開車展，而是化身為各種「工作人員」。常逛車展的民眾一眼認出這些「接待人員」、「宣傳人員」都是車展「熟面孔」。外表出眾的她們，面對鏡頭態度也很專業，會自己找相機鏡頭。
不少車廠也結合虛擬實境（virtual reality, VR）技術，讓前來參觀的民眾體驗親自試乘新車的感覺。台灣車商納智捷（Luxgen）今天發布新款優6運動休旅車（SUV），並搭載1.6T和1.8T兩款動力，推出多款車型。1060419
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