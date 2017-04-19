夏普似乎動力十足 外傳重返平板市場NOWnews今日新聞 (2017-04-19 16:24)
鴻海入主夏普後，似乎帶來新活力，日本朝日新聞報導，今年夏普可能重回平板市場，由夏普產品企劃，委託鴻海代工，希望有效使用工廠產能，並且除日本外，能朝向海外市場發展，拓展更多商機。
朝日新聞指出，夏普曾經用AQUOS PAD品牌，推出平板電腦產品，但因資金與經營陷入困境，2015年停止製造，但鴻海影響下，似乎不斷出現轉機，外傳夏普平板很可能回歸市場，不論日本國內或海外企業都納入銷售對象。
夏普積極擴充產品線，日本經濟新聞與日經亞洲評論，曾經都報導，夏普社長戴正吳希望，能夠與鴻海共同發揮效應，考慮重新回到資訊設備事業，包括個人電腦，夏普曾經推出相關產品，但都已經終止生產。
夏普曾使用Mebius為品牌名稱，出產筆記型電腦與相關商品，但因財物惡化無力持續，2010年退出個人電腦市場；外傳戴正吳今年3月給內部員工一封信，提到2019年將會是夏普轉型期，未來將會是以人為本的物聯網公司。
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