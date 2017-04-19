陸系旗艦手機發布 搭配高通S835處理晶片NOWnews今日新聞 (2017-04-19 18:21)
高通S835已是今年旗艦手機代名詞，除SONY與三星外，小米發佈最新手機小米6，採用同樣處理晶片，6GB暫存記憶體（RAM），內存空間分別有64GB與128GB，5.15吋螢幕，玻璃版分別有亮黑、亮白、亮藍三個顏色。
小米6採用高通S835處理器，最高時脈可達2.45GHz，影像處理性能提升25％，且支持Vulkan圖形標準，6GB RAM也能有效加快處理效能，標準內存空間64GB，也可以擴大容量128GB，重度手機使用者也不須擔心空間不足。
小米6採用與iPhone 7 Plus類似雙鏡頭，廣角加長焦組合，支持兩倍光學變焦與最大10倍數位變焦，四軸光學防手震加持，讓成像保持穩定，尤其人像模式，可以有單眼淺景深效果，藉由人臉關鍵點精準識別，讓五官美顏卻不失立體感。
小米6陶瓷尊享版，是首款四曲面陶瓷手機，另外還有亮黑、亮白、亮藍的四曲面玻璃版本，配合不銹鋼高亮邊框，讓整機通瑩圓潤，極具未來感亮銀探索版，展現出了極致鏡面光澤，科幻感十足。
小米6電池容量3350mAh，MIUI系統級省電優化，在4小時續航高強度耐力測試中，兩款其他廠商旗艦產品分別於3小時32分鐘，及3小時54分鐘電量耗光自動關機，小米6不僅輕鬆完成四小時測試，並最終還剩餘36%電量。
小米手機6大陸售價，分別是 6GB+64GB人民幣2499元，6GB+128GB版本人民幣2899元，陶瓷尊享版人民幣2999元。
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