性侵害多為熟人所為 男性受害者倍增中央廣播電台 (2017-04-19 16:52)
性侵害犯罪防治法實施滿20週年，衛福部最新統計，過去20年來國內性侵害案件受暴人數累計達13.1萬人，其中女性受害者占了9成，且加害者多為熟人。不過，民眾已普遍對性侵害犯罪有較正確認識，不再苛責被害人，對於遭受身邊親友性侵害已愈來愈勇於求助。
衛福部統計資料顯示，1997年至2016年度性侵害案件受暴人數累計達13萬1,134人，其中女性高達9成，女性被害者人數為男性的10.52倍。雖然男性被害人數雖僅占1成，但從1997年的19人逐年增加到2016年的1,159人，增加60倍，且有9成屬男性侵害男性，甚至有些男性受暴後也轉而成為加害者。
從被害人與加害人兩造關係來看，陌生人性侵比率從25.81%下降至4.36%，熟識者性侵比率則從12.98%上升至75.65%。熟識者性侵害案件又以朋友關係占4成最多，配偶、男女朋友等親密關係3成3次之，再其次為家屬關係、職場上司及同事。不過，因民眾已普遍對性侵害犯罪有較正確認識，不再苛責被害人，對於遭受身邊親友性侵害也愈來愈勇於求助。
性侵害犯罪防治法實施滿20週年，衛福部19日特別舉辦記者會指出，20年來在政府與各界的努力，逐步推動各項刑事程序正義及被害人保護措施，讓受害者獲得更周全的保護。衛福部主任秘書王宗曦：『(原音)個人性自主權利是不容被侵害的，這不是妨害風化；罪行由告訴乃論變成非告訴乃論，這2項制度的確立在刑事司法史上是非常不容易的事情，大家做到了，改變了這個社會。』
衛福部強調，未來還有很多事要做，包括被害人在司法偵審階段的人權如何維護？如何將加害人繩之以法、提高定罪率，以及少年合意性行為是否除罪化等，都是將凝聚共識的重要課題，呼籲各界為下一個20年的防治願景一齊努力。
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