英首相「意外」宣布
北京新浪網 (2017-04-19 17:15)
6月提前大選
？？？？18日，英國首相特雷莎·梅在唐寧街宣布，英國將在6月8日提前舉行大選？？圖/東方IC
？？？？英國首相特雷莎·梅18日宣布，英國將在6月8日提前舉行大選，以便新政府更好地代表英國與歐盟進行「脫歐」談判。
？？？？分析人士認為，梅在去年英國「脫歐」公投後接替辭職的保守黨領袖卡梅倫成為英國首相，其任職並非通過大選。決定提前大選是為了讓她獲得英國選民的「授權」。
？？？？英國輿論稱這一決定為「意外」。此前梅曾幾次表示，不會提前舉行大選。
？？？？根據英國法律，現政府任期將於2020年結束，提前舉行大選仍需獲得英國議會下院三分之二票數通過，或由首相向議會提交對政府的不信任案，在獲得半數以上議員支持后即可解散政府，舉行大選。
？？？？若夯實保守黨領先優勢？？？有利於新政府「脫歐」談判？
？？？？上月底，梅正式致函歐洲理事會主席圖斯克，宣告英國正式啟動「脫歐」程序。目前是英國正式啟動「脫歐」與「脫歐」談判正式開始之間的「空當期」，在此時舉行大選對英國如期組建談判團隊影響最小。
？？？？英國輿論普遍認為，如無意外，保守黨將在大選中獲得大勝，梅將繼續擔任英國首相。目前，保守黨在議會下院的多數優勢僅為16席，在一些重大議案的表決上常常受到限制。專家認為，如果梅能利用此次提前大選夯實並擴大保守黨在議會的領先優勢，將有利於新政府以更團結的面貌、更統一的思想、更自由的決策權在「脫歐」談判中更好地維護英國的利益。整理/記者？黎史翔？綜合新華社
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