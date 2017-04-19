原標題：日本外相：彭斯講話是對朝威懾 和平解決朝鮮問題才是基本立場

[環球網報導 實習記者 王晨]據韓聯社4月19日報導，日本外相岸田文雄當天評價稱美國在努力提高對朝威懾，同時他還表明了通過外交途徑解決朝鮮問題的基本立場。

日本NHK電視台19日報導稱，岸田文雄當天在國會會議上對正在日本訪問的美國副總統彭斯發表的對朝警告演講表示，將演講理解為美國重新檢討對朝政策的一些努力，對於美國「所有選項都在桌上」的姿態，他說，日本認為這是對朝威懾。

岸田文雄表達了通過外交途徑維持和平的基本立場，他還一再強調美日兩國的緊密溝通，稱美日兩國的政策調整將非常重要。

18日，日本首相安倍晉三同彭斯舉行會晤，在確認和美國有關朝鮮的合作方針后稱，必須通過外交及和平途徑解決朝鮮問題，為了對話而對話沒有意義，為使朝鮮主動出面對話，必須給朝鮮施加壓力。