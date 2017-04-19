原標題：特朗普：金正恩左右大局 和平與否取決於他

海外網4月19日電 據香港東網消息，美國總統特朗普表示，北韓（朝鮮）領導人渴望和平的程度有多大，對緩解北韓與美國之間緊張關係將起到決定性作用。

特朗普在威斯康辛州接受TMJ4電視台訪問時抱怨說，他的前任（奧巴馬）應該處理朝鮮核武的問題。他說自己身在其位，現正「著手處理這個問題」。

特朗普說，美國渴望和平，希望朝鮮統治者金正恩渴望和平。特朗普說這將是「終極決心」。

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特朗普一直在向中國施加壓力，要其協助緩和局勢，但也曾警告說，如果其他國家幫不到忙，美國將獨自解決問題。

海外網了解到，朝中社14日消息，朝鮮人民軍總參謀部當天發表聲明稱，美國特朗普當局對朝的戰爭叫囂已到了不可忽視的地步，朝鮮將以自己的超強硬方式粉碎美國的一切挑釁。

據新華社報導，特朗普當局出爐的對朝政策包括高強度制裁打壓、在韓部署永久戰術核武器、對朝進行「斬首行動」和先發制人打擊三部曲。

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據海外網早前報導，4月15日，朝鮮舉辦紀念已故領導人金日成的105周年誕辰大閱兵。閱兵開始前，朝鮮勞動黨中央委員會副委員長兼國務委員會副委員長崔龍海登上主席台致辭。

崔龍海表示，我們是愛好和平的國家，我們比任何人都熱愛和平，但是我們不害怕戰爭的發生，也不會迴避，美國是非常野蠻的，這樣的冒險，他們知道這樣的冒險會帶來什麼後果，而且要負全部責任。我們將以我們的方式，對於美國的任何選項我們都有了應對準備。如果美國真的向我們挑釁，我們會及時進行反擊，我們將會以戰爭對戰爭，以核武器進行應對。

來源：海外網