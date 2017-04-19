niconico動畫 10月將迎來最大改版NOWnews今日新聞 (2017-04-19 16:14)
日本知名彈幕影片網站「niconico動畫」17日在官方推特上宣布即將迎來大改版，升級後的網站在畫質及影片緩衝上速度會得到大幅提升。
niconico動畫自2006年12月推出以來就受到日本地區的網友喜愛，網站至今也經歷過13次大大小小的改版，甚至也推出中文版，不過對比其他大型影音網站如Youtube、Twitch等，niconico動畫網站的穩定性實在太低，流量也沒有像前述兩個網站那麼大，因此越來越多觀看人口外流、收看人數也呈現下滑的趨勢。
這次官方宣稱是「10年以來最大的更新」，改版名稱為「niconico(く)」，究竟能不能改善一直被用戶詬病的穩定性與流量呢？預計在10月份網站改版後就能知道了。
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