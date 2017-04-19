澳華裔清潔工告贏前副市長 討回2.55萬澳元欠薪北京新浪網 (2017-04-19 15:44)
原標題：澳華裔清潔工告贏前副市長 將討回2.55萬澳元欠薪
中新網4月19日電 據澳洲新聞網援引《澳洲日報》報導，法官發現澳大利亞前奧本市（Auburn）副市長邁耶爾（Salim Mehajer）給出「不真實的」證據后，勒令他向一名華裔清潔工支付逾2.55萬澳元工資。
據澳聯社報導，華裔清潔工嚴安平（Anping Yan，音譯）在2013年9月到2014年7月之間，曾為邁耶爾位於Lidcombe的公寓樓做清潔工作，但沒有拿到相應報酬，於是起訴邁耶爾。
19日唐寧中央地方法庭治安法官阿特金森（Jennifer Atkinson）勒令邁耶爾支付2.55萬澳元的清潔費和利息，並且支付嚴安平的訴訟費用。
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