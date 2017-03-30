三星首款雙鏡頭手機 很可能就是Note 8NOWnews今日新聞 (2017-04-19 15:46)
三星才發布S8系列，準備全球販售，市場分析就對三星下半年旗艦機Note 8，相當感興趣，向來針對iPhone評論的凱基證券分析師郭明錤，特別在三星Note 8推出報告，猜測很可能是首款三星搭載雙鏡頭手機。
郭明錤報告指出，雙鏡頭恐怕是三星Note 8最重要升級，支援3倍光學變焦，1200萬畫素鏡頭，採用廣角設計，配備最新雙光電二極體，1300萬畫素鏡頭則是長焦鏡，兩個鏡頭都是6片鏡片設計，都支援防手震功能。
另一方面，郭明錤也提到，三星Note 8很可能延續S8設計，將指紋辨識器放置在背面主鏡頭旁，螢幕增加至6.4吋，採用高通S835處理器，或三星Exynos 8895處理器，其餘細部規格，郭明錤暫時未給予資訊。
郭明錤也說，原本2017年預測，三星S8與S8+出貨量，將會有4000萬至4500萬支，但因預售成績相當好，修正至5000萬至5500萬支，並且郭明錤認為，全螢幕設計是S8系列很好武器，掩蓋後置指紋辨識與缺乏雙鏡頭缺點。
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