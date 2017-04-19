Facebook發起Developer Circles計畫中央社 (2017-04-19 16:10)
Facebook（臉書）於F8開發者大會正式宣布Developer Circles計畫，希望幫助全球所有開發者相互連結，藉此計畫共同串聯、學習，並與更多在地開發者合作交流。（Facebook提供）中央社記者吳家豪傳真 106年4月19日
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