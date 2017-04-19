（中央社巴黎18日綜合外電報導）科學家今天針對太空垃圾對太空任務造成的問題提出警示，這些都是人類60年來太空探險累積下來的殘骸。



法新社報導，在德國舉行的1場會議中提及，這些沿軌道運行、數量足以摧毀1艘太空船的碎片，不到25年已增至逾2倍。



這些微小物體難以追蹤，若碰撞太空船，可能造成損害，這類物體目前數量推估約有1億5000萬件。



歐洲太空總署（ESA）任務主管鄧辛（Rolf Densing）說：「我們非常擔心。」並請求全世界共同努力處理這項困境。



他說：「這個問題只能倚靠全球共同解決。」



這些太空殘骸移動速度達每小時2萬8000公里，即使只是1塊小碎片，都擁有足以破壞衛星或載人太空船表面的能量。



ESA太空碎片辦公室負責人克拉格（Holger Krag）說，在1993年，地面雷達監控顯示，軌道上約有8000件直徑大於10公分的人造物體，這種尺寸就足以造成災難性的破壞。



他說：「現今，我們發現宇宙中約有5000件直徑大於1公尺的物體，直徑大於10公分的物體約有2萬件...還有75萬件大小約1公分的『飛行子彈』。」



「若是大於1公釐的物體，我們的模型推估有1億5000萬件。」



發生碰撞的風險在統計上來說極低，但在垃圾及部署衛星增加的同時也隨之上升。（譯者：中央社廖禹揚）1060419