韓媒：駐韓美軍基地地下水甲級致癌物超標160倍北京新浪網 (2017-04-19 14:49)
原標題：韓媒：駐韓美軍基地地下水含甲級致癌物 超標160倍
中新網4月19日電 據韓媒報導，位於首爾龍山區的龍山美軍基地地下水含有大量甲級致癌物質。
據悉，在龍山美軍基地即將遷移平澤之際，韓美兩國政府從美軍基地內14處管井抽取了地下水並進行了成分檢驗分析工作。
分析結果顯示，這些地下水含有甲級致癌物質苯，而且苯的含有量超過允許標準量160倍。
據報導，除了苯之外，龍山美軍基地地下水還含有甲苯等其他有毒物質，其含有量也超過允許標準量的數十倍。
報導稱，這是韓美兩國政府在兩年前進行調查的結果，韓國政府在接受大法院的判決后，於兩年後的本月18日才將上述結果公開於眾。
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