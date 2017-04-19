文創動能匯聚台灣 APP貼圖搶眼 公仔插畫也吸睛NOWnews今日新聞 (2017-04-19 14:38)
台灣文化創意能量相當充沛，2017文博展號召許多創作者，包含非常受矚目的LINE原創貼圖作家，尤其白爛貓創作者麻糬爸，與吃貨雞仔創作者洪宇晴，都有相當粉絲，而且不僅於此，香港文創作家大輝也特別來台參展。
麻糬爸FB粉絲團目前已有34萬人追蹤，網友互動成為創作元素；麻糬爸表示，不時會在粉絲團放上插畫或文字，支持者會給予鼓勵、吐嘈、分享生活經驗，這些內容都可能轉換成白爛貓創作，讓大眾產生共鳴。
麻糬爸說，推出白爛貓前，也曾試著推出其他作品，幾次嘗試終於讓白爛貓受到歡迎，目前總計有11套原創貼圖，4套官方貼圖；對於許多貼圖插畫家後進，麻糬爸建議，做自己展現自我，就能讓作品產生能量。
洪宇晴說，插畫主角原本是土撥鼠，但網友特別喜愛配角雞仔，主角就換了動物，有信心能朝向麻糬爸邁進，目前在LINE原創市集已有6套貼圖，與1套主題，父親洪麥偉對女兒相當支持，認同學業能有良好發揮管道。
不僅LINE原創貼圖，2017文博展匯集世界許多優秀作家，香港文創作家大輝（林志恒）特別來到台灣，展出自行設計公仔與插畫，他說所學並非美術，但從小就非常圖畫就很有興趣，工作之餘就到各國參加展覽，拓展作品知名度。
足跡遍佈日本、南韓、台灣，大輝表示，香港文創產業越來越競爭，想要取得大眾目光相當不容易，自己於2014年開啟文創生涯，開發出公仔、手機殼、插畫等作品，希望能持續拓展創作動能。
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