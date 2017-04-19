由株式會社mixi旗下的 XFLAG™ Studio所發行的手機遊戲《怪物彈珠》，宣布將於4月21日至5月2日舉辦以三國志為題材的「瞄準目標！三分歸一統！」繁體中文版限定大型活動，將眾所熟知的三國志角色齊聚一堂，玩家們只要完成遊戲、粉絲團跟直播的三分歸一統任務，就可搜集到「特玉」來抽三國志角色專用的豪華轉蛋。

活動期間內，玩家必須齊心協力完成活動網頁中的稱霸天下活動就可獲得大量寶珠，達成遊戲內各個任務，入手大量「特玉」，並使用特玉來抽「特玉轉蛋」入手限定三國至角色！此外官方在活動正式開始前也在臉書上推出兩波活動，即日起至4月21日11:59 am為止玩家們只要分享官方Facebook上三國志活動文章，依據累積的分享數，怪物彈珠將發送相對應特玉給所有玩家；另外自4月21日當日活動文章公開後，到4月26日11:59 am為止的活動期間內帶上三國志有關角色闖關，隱藏特別冒險關卡將現身遊戲內！

《怪物彈珠》在「瞄準目標！三分歸一統！」活動內也推出多種新冒險，如「馳騁五丈原蒼之大將軍」、「翩然降臨孫吳的妖眼皇帝」等等，有些關卡甚至需要帶上三國志相關人物角色才能進入，各種關卡各有不同的難易度等著玩家挑戰。此外，《怪物彈珠》特於4月22日、4月23日晚間7時到8時，邀請人氣Youtuber康妮、田以熙和小兔崽子，以及一位特別嘉賓將一起於官方Facebook上直播示範關卡攻略，玩家可不要錯過了。