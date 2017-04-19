原標題：俄媒關注俄軍機遭美攔截：特朗普就職后首次對抗

[環球網報導 實習記者 嚴翔]根據外媒消息，美國當地時間4月17日，俄羅斯兩架圖-95轟炸機出現在距離美國海岸100海里（約合160公里）的國際領空內。美軍緊急派出兩架F-22戰機和一架E-3預警機，攔截接近阿拉斯加海岸上空美國防空識別區內的俄羅斯轟炸機。

上述消息隨後獲得了五角大樓和俄羅斯國防部的證實。俄羅斯國防部4月17日發佈消息稱，俄羅斯兩架戰略轟炸機圖-95MS在太平洋和美國阿留申群島中立水域上方成功完成空中巡邏任務。轟炸機飛行距離約5000公里，速度850千米/時，飛行高度10公里，飛行時間超7小時。期間美國F-22戰機在阿拉斯加國際水域上空伴飛圖-95MS 27分鐘。

俄新社4月19日還引述俄羅斯國防部俄消息稱，俄轟炸機按照計劃定期從基地機場或作戰機場在北極、大西洋、黑海、太平洋的中立水域上方進行空中巡邏飛行。俄羅斯空軍飛機的所有飛行都「嚴格遵循國際中立水域上空使用規定，沒有侵犯他國國境」。

此次俄美軍機空中角力的消息引發了俄羅斯媒體的密集報導。其中有俄羅斯媒體報導說，這是特朗普就職以來，俄羅斯首次以轟炸機飛臨美國國境的方式「招惹美國」。

對此，有俄網民表示，「我們（俄羅斯）也要設置200海里防空識別區」。也有俄網民調侃說：「美國又沒想到，圖-95後面可能跟著米格-31BM。」還有俄網民戲謔道：「F-22駕駛員留下了終生難忘的記憶，未來會給自己的兒孫們說，他見過俄羅斯的轟炸機！」