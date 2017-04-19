原標題：日美經濟對話正式啟動 美國或要求日本開放市場

中新網4月19日電 據日媒報導，日美經濟對話於本月18日啟動，將在貿易和投資規則等三個主要領域推進磋商。

據報導，日本安倍政府重視對美國基礎設施投資等領域的貢獻，從中尋求日企的商機；而急於在縮小對日貿易逆差方面取得成果的美國似乎把重點放在日本農產品和汽車市場開放上。日方有可能難以避免被施壓，發展成為棘手談判。

美國副總統彭斯在18日對話后的聯合記者會上表示，希望今後與日本啟動自由貿易協定（FTA）談判。配合此次對話而訪日的主管貿易的美國商務部長羅斯也向日本外相岸田文雄明確表示，「期待能夠締結雙邊協定」。

對於日本希望避免從美國大量流入的大米和牛肉等商品，日方日益警惕美方施壓要求實現超過跨太平洋夥伴關係協定（TPP）水平的進口框架擴大和關稅下調。

美國以日本汽車市場也採用單獨的認證標準等為例，一貫批評日本不開放。但日本已將進口車關稅降至零。要出台旨在增加美國車進口的措施難度巨大，日方或將苦於應對。

此外，作為貿易和投資規則磋商的一部分，日美聯合文件明確寫道「對有關第三國的關切事項進行應對」，表明日美在抑制中國鋼鐵產能過剩問題上將攜手合作。

報導稱，在經濟政策方面，雙方一致認為日美將積極採取財政及金融政策、結構改革等手段，還計劃在國際性逃稅對策和金融監管應有方式等方面也展開合作。

對話未涉及外匯政策本身，但在美國總統特朗普對日元兌美元貶值表示不滿的背景下，不能否認雙方可能會在成為日元貶值原因的日本央行量化寬鬆政策上發生摩擦。

另一方面，雙方還將以日本擅長的「高質量基建」為核心，除了高速鐵路外，還將在美國液化天然氣（LNG）設備和高性能發電站建設方面展開合作。日本計劃積極強調美國擴大能源出口有助於削減貿易逆差，從而促使美方放寬對日本的要求。