（中央社記者吳家豪台北19日電）宏達電今宣布在美國首度推出含電腦或顯卡的3種套裝組合方案，讓消費者更加輕鬆容易入手HTC Vive虛擬實境系統，分期付款每月最低支付50美元（約新台幣1521元）。



優惠一：即日起HTC Vive加上NVIDIA GeForce GTX1070 Founders Edition顯示卡的套裝組合只要999.99美元，約為建議售價折扣美金300元的優惠。GeForce GTX 1070 Founders Edition套裝方案24個月分期付款專案售價為每月50美元（含稅與運費），限期特價優惠至4月24日為止。



優惠二：MSI VR Ready筆記型電腦套裝方案，分期付款售價為每月125美元（含稅與運費）。MSI GS73VR是HTC參展或舉辦活動時用來展示Vive虛擬實境內容的器材配備之一。



優惠三：針對桌上型電腦的使用者也推出Cyberpower GXi970套裝方案，每月僅需支付不到99美元（含稅與運費）。CyberPowerPC Gamer Xtreme為VR Ready且專為遊戲優化的桌上型電腦。



購買此Vive優惠方案的消費者，同樣都會獲得套裝虛擬實境應用內容，以及免費體驗1個月的全新Viveport虛擬實境內容訂閱服務。1060419