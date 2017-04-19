由氏家卜全創作、漫畫銷量超過330萬冊的人氣4格漫畫《妄想學生會》在2016年就釋出將會在今年7月21日上映劇場版的消息，而官方在18日終於公布了《劇場版 妄想學生會》首支宣傳影片和主視覺圖。

▲《妄想學生會》劇場版首支宣傳影片。（影片／取自Youtube）

《妄想學生會》故事描述身為一般常識人的主角「津田隆利」就讀因為少子化的影響而開始招收男性的「私立櫻才學園」，並誤打誤撞的進入學生會，與個性奇特的3名學生會幹部一起享受高中校園的生活故事。

除了公布劇場版宣傳影片之外，《妄想學生會》動畫第二期的BD-BOX也將配合劇場版於7月19日發售，除了完整收錄第二期13話並把消音取消外，也有附贈全新廣播劇與多達72頁的小冊子。喜愛《妄想學生會》的讀者們可不要錯過劇場版和BD-BOX。