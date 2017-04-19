（中央社舊金山18日綜合外電報導）臉書執行長祖克柏今天表示，臉書試圖趕上擴增實境（AR）科技潮流。擴增實境結合真實與數位世界，最知名的是超夯的智慧型手機遊戲精靈寶可夢GO（Pokemon Go）。



法新社報導，臉書（Facebook）今天展開讓智慧型手機相機變成擴增實境窗口的任務，聚焦於民眾手中擁有的設備，而不是等待高科技眼鏡普及。



祖克柏（Mark Zuckerberg）在矽谷市中心替臉書年度開發者大會揭幕時說，在特別開發與臉書同步的應用程式中，智慧型手機相機是大有可為的擴增實境功能初步平台。



祖克柏說：「我現在有信心，我們將往前推動這個擴增實境平台。」祖克柏預測擴增實境最終將融入眼鏡中。



他說：「我們將把智慧型手機相機變成第一個擴增實境主流平台。」



他指出，實際上有一系列東西可以輕易地擔綱這個角色，像是遊戲板或電視螢幕，讓使用者在無需有形物體便可容易上手或觀賞。



心情不錯的祖克柏在開了些玩笑後，也示範如何將數位植物、動物、面罩等物品，加入透過智慧型手機看到的真實螢幕，方法就跟讓玩家抓寶的Pokemon Go等遊戲相同。



祖克柏在發表主題演說時說：「擴增實境將協助我們以新的方式融合數位與實體。」他說：「我們都將在網路上擴增實體世界。」



臉書先前著重在發展虛擬實境，將虛擬實境當作下一個大計算平台，還使用旗下Oculus公司製作的Rift頭盔。



傑克鐸研究公司（Jackdaw Research）分析師道森（Jan Dawson）表示，臉書公布的擴增實境工具很厲害，但使用者不太可能馬上玩到。



道森在部落格文章中說：「臉書太晚進軍擴增實境等相關科技，之前聚焦於較成熟但較不主流的虛擬實境。」



他說：「今年的主題演說顯示，臉書是認真地趕上這股潮流，與Snapchat等對手競爭。」（譯者：中央社張曉雯）1060419