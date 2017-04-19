LINE貼圖明星作家進文博會 送限定貼圖中央社 (2017-04-19 11:13)
（中央社記者吳家豪台北19日電）LINE原創市集今天攜手12位貼圖明星作家挺進2017台灣文博會，首次針對一般民眾開放LINE Party服務，發送會場限定貼圖，並公布今年第1季原創貼圖銷售額累積超過1億元。
這此參展的12位LINE原創市集貼圖明星作家，由人氣爆表的「麻糬爸」（臭跩貓愛嗆人-白爛貓）與「園丁先生」（貓爪抓）領軍10位創作者新秀，包括：「A Ray」、「SANA」、「一神」（米香、法鬥皮古）、米妮（白爛小賀）、「宇晴」（吃貨雞仔）、「亞拉」（貓貓蟲咖波）、「松尼&奇尼」（SweetHouse）、「蛋頭」、「黑桃A喜」，以及首次亮相的創作新秀「寶寶不說」的創作者「談小姐」。
LINE原創市集匯集超過6萬名台灣創作者，而台灣創作者也創造超過10億元的累計銷售額。
今年第1季LINE原創貼圖銷售額累積超過1億元，為答謝粉絲支持使用貼圖，LINE原創市集針對2017年的文博會推出「貼圖體驗機」再升級，讓用戶體驗用照片就可創作貼圖的樂趣，更邀請12位參展的明星作家以「貼圖創作心聲」為主題來創作會場限定貼圖，並結合Beacon技術，首次針對現場一般用戶開放LINE Party服務，提供限定貼圖免費下載。
今年參展的12位貼圖明星插畫家不僅將分享自身創作歷程與故事，在4月21日至23日，將與去年16位參展作家進行交流活動，LINE原創市集粉絲團也將同步進行直播。1060419
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